YKS 2025 TYT SORU-CEVAP ANAHTARI | Sorgulama sayfası ÖSYM! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler soru ve cevap kitapçığı

YKS 2025 TYT SORU-CEVAP ANAHTARI | YKS'de ilk oturum sona erdi, milyonlar ÖSYM'nin sorgulama sayfasına akın etti. Sabah saatlerinde TYT oturumuna girerek Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler Testi’nden 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri dersinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soruyu yanıtlayan üniversite adayları, sınavdan çıkar çıkmaza "TYT soru-cevap kitapçığı açıklandı mı? YKS 2025 TYT sorularının yanıtları neydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

TYT SORU-CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

TYT'den kaç doğru, kaç yanlış, kaç neti olduğunu öğrenmek isteyenler ÖSYM'nin soru-cevap kitapçığının açıklanmasıyla meraklarını giderecek. ÖSYM sorgulama ekranının açılmasıyla soruların doğru cevaplarını A,B,C, D ve E şıkkı şeklinde görüntülenecek.

TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT oturumunun tamamlanmasının ardından saat 15.00'a kadar soruların ve cevapların yüzde 10'nun açıklanması bekleniyor.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI

YKS soruları ve cevap anahtarları öğrencilere basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar ösym.ais.gov.tr adresinden sorulara ulaşabilecek.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak...

Bazı sınavlarda olduğu soruların %15’i değil tamamı adayların erişimine açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden TYT, AYT ve YDT cevap anahtarlarına ulaşabilirler.

Soruların en alt bölümünde adaylar için soru sırasına göre doğru cevaplar 5 şıklı olarak yer alıyor.

Yabancı Dil Testi için Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça cevap anahtarları ayrı ayrı erişime açılacak.

YKS soru-cevap kitapçığının açıklanmasının ardından kaç puan alacağını örenmek isteyenler için ise en kolay ve pratik puan hesaplama yolu Mynet'te.