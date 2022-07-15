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YKS 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

15.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları merak konusu oldu. 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YKS 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak?

YKS 4 yıllık üniversite taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YKS'ye giren vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki YKS 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS 4 yıllık üniversite taban puanlarına ilişkin detaylar...

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YKS 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek.

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YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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