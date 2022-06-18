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YKS BAŞARI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! YKS sınavına girecek öğrencilere en güzel başarı mesajları ve başarı dilekleri

18.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başarı mesajları ve sözleri, 18-19 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavına girecek olan tanıdıklarına destek olmak ve iyi dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YKS sınavına girecek öğrencilere en güzel başarı mesajları ve başarı dilekleri için arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. İşte en güzel 2022 YKS başarı mesajları ve sözleri...

YKS BAŞARI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! YKS sınavına girecek öğrencilere en güzel başarı mesajları ve başarı dilekleri

YKS başarı mesajları ve sözleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok öğrenci, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü YKS sınavının ilk oturumu olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne girecek. Biz de YKS sınavına girecek öğrencilere en güzel başarı mesajları ve başarı dileklerini sizler için hazırladık. İşte en güzel 2022 YKS başarı mesajları ve sözleri...

YKS BAŞARI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine bugün sınavda başarılar.

Sevgili arkadaşım, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan da dert etmezsin.

Bugünkü YKS'nin istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.

Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. YKS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle...

Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek de, kazansak da hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.

Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.

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YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTECEK?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

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YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

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TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

YKS

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