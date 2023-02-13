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YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak!

13.02.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS oturumunun ne zaman gerçekleştirileceği konusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından YKS'de, 12. sınıf 2. dönem konularının sorulmayacağı belirtildi. Peki YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak!

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, YKS oturumunda 12. sınıfın 2. döneminden sorumlu tutulmayacak. Deprem nedeniyle eğitim hayatında peş peşe alınan kararların ardından, YKS tarihiyle beraber başvurusuna ilişkin bilgiler de gündemde yer aldı. Peki YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak!

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz'' dedi. Özer, YKS ve LGS'ye ilişkin de ''Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek'' dedi.

Sınav başvuruları geçen sene 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise, 2023 seçimleriyle sınav tarihinin benzerlik göstermesi nedeniyle ÖSYM, sınav takvimini geri çekmişti.

Konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? 12. sınıf 2. dönem konuları sorulmayacak!

MEB, depremden etkilenen illerde eğitim alan öğrenciler için nakil hakkı tanıdı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

YKS sınavı başvuru tarihlerine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl üniversitesi sınavı oturumları AYT-TYT ve YDT 17-18 Haziran'da düzenlendi. Depremden etkilenen illerde evlerin aynı sıra çok sayıda okulda yıkıldı. ÖSYM'nin sınav takvimi hazırlıklarını depremi dikkate alarak yapması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir."


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