YKS'de yine aynı manzara! Koşarak geldiler... Kimi hüngür hüngür ağladı, kiminin rahatlığı şaşırttı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00'u gösterdiğinde, sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı.

Bazı üniversite adayları, sınava saniyeler kala koşarak yetişti.

Bazı adaylar ise diğerleri kadar şanslı değildi. Saat 10.00'dan sonra okula girmek isteyen üniversite adaylarına izin verilmedi.

Görevliler, kapıyı açmadı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kayseri'de sınava geç kalması sonucu içeriye alınmayan öğrenci sinirlerine hakim olamadı.

Ailesiyle birlikte okulun önüne kadar gelen genç, gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı.

Üniversite hayalini bir sene ertelemek zorunda kalan öğrenciyi ailesi sakinleştirmeye çalışırken, kendisini çekenlere ise tepki gösterdi.

GEÇ KALDI AMA UMURSAMADI: "ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL! NE YAPAYIM?"

Samsun'da ise sınava geç kalan bir öğrenci içeriye alınmazken, genç kızın rahat tavırları dikkat çekti.

"Neden geç kaldınız?" sorusuna yanıt veren genç kız, "Taksi bulamadım, sonraki sene tekrar girerim. Ne yapayım. 3-4 oluyor bu çok da önemli değil yani" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ 'KAHRAMAN' OLDU

Bursa'da ise trafik yüzünden YKS sınavına 1 dakika geç kalan öğrencileri otobüsle okulun kapısına kadar götürüp, "Trafik vardı, benim yüzümden geç kaldılar" diyerek kapanan sınav kapısını açtıran şoför, vatandaşlardan alkış aldı.