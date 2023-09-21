YKS ek tercih ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ek yerleştirmeler için tarih verdi mi? Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuç sorgulama

YKS ek tercih sonuçları için son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecekler. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar ile , sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS ek tercih sonuçları tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak edildi.

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Beklenen açıklamanın yapılmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.