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YKS ek tercih ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ek yerleştirmeler için tarih verdi mi? Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuç sorgulama

21.09.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için 12 Eylül tarihinde başlayan yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 17 Eylül Pazar günü sona erdi. YKS ikinci tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ek yerleştirme sonuçları için araştırmalarına hız verdi. Peki, YKS ek tercih ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ek yerleştirmeler için tarih verdi mi? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranı...

YKS ek tercih sonuçları için son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile herhangi bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecekler. YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar ile , sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS ek tercih

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS ek tercih sonuçları tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak edildi.

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Beklenen açıklamanın yapılmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

YKS EK TERCİHLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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