YKS ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-2023 YKS tercih kılavuzu sonrasında araştırılmaya başladı. 2022 YKS tercih işlemlerinin tamamlanması ve üniversite kayıtlarının yapılmasının ardından ÖSYM tarafından dolmayan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Peki, YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? 2022-2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2022-2023 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci tercih kılavuzlarını incelemeye başladı. YKS tercih işlemleri başladıktan sonra önce tercih süreci tamamlanacak ve daha sonrasında ise üniversitelerde kayıt işlemleri gerçekleşecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

YKS ek yerleştirme tarihleri ise bu işlemler tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından boş kontenjanlara göre duyurulacak.

YKS EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı ise birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzu sonrasında, YKS ek yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı belli oldu. Buna göre;

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yapılan açıklamaya göre, "Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya

kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek yerleştirme tercih ücretinin ne kadar olacağı ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih ücreti 30,00 TL olacak.



