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YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

21.02.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvuru tarihleri, üniversite sınavına girecek binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TUS ve YDUS sınavlarının ertelendiğini duyurmasının ardından gözler, YKS ile ilgili açıklamalara çevrildi. Peki YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

AYT, TYT ve YDT oturumlarını kapsayan YKS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuruların ne zaman açılacağı merak ediliyor. YKS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'ye (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) çevrilmiş durumda... Peki YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS oturumunun ertelendiğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler sayfamızda yer alacak.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

YKS NE ZAMAN?

2023 ÖSYM takvimi henüz belli olmadı. YKS ve diğer sınavların tarihlerinin belli olması için ÖSYM takviminin yayımlanması bekleniyor.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

Sınav tarihinin ve başvuru kılavuzunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

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