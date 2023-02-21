YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM başvuru kılavuzunda...

AYT, TYT ve YDT oturumlarını kapsayan YKS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuruların ne zaman açılacağı merak ediliyor. YKS başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'ye (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) çevrilmiş durumda... Peki YKS ertelendi mi? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS oturumunun ertelendiğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler sayfamızda yer alacak.

YKS NE ZAMAN?

2023 ÖSYM takvimi henüz belli olmadı. YKS ve diğer sınavların tarihlerinin belli olması için ÖSYM takviminin yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

Sınav tarihinin ve başvuru kılavuzunun önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

