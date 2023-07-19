YKS İKTİSAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

İktisat taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler tercihler süreci için beklemede olacak ve üniversite ile bölüm konusunda karar verecekler. İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. Birçok öğrenci 2023 YKS sonuçları sonrası özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edecek. İşte, İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

İKTİSAT TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

İktisat taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

İKTİSAT TABAN PUANLARI 2022

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.



