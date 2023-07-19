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  4. YKS İKTİSAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

YKS İKTİSAT TABAN PUANLARI 2023: Özel ve kamu üniversiteleri İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları

19.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İktisat taban puanları 2023 ile ilgili sorgulamalar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS sonuçları öncesi merak edildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS'ye dair açıklama 20 Temmuz'da yapılacak. Öğrenciler hangi üniversite ve bölümü seçeceklerine karar verecekler; tercih süresinde ise taban puan, kontenjan ve başarı sıralamasını dikkate alacaklar. İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları araştırılıyor. İşte, İktisat taban puanları ile ilgili detaylar...

İktisat taban puanları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. YKS sonuçları açıklanmasının ardından öğrenciler tercihler süreci için beklemede olacak ve üniversite ile bölüm konusunda karar verecekler. İktisat taban puanları ve başarı sıralamaları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. Birçok öğrenci 2023 YKS sonuçları sonrası özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edecek. İşte, İktisat taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylar...

İKTİSAT TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

İktisat taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.

İKTİSAT TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 662 510.51486
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 21 970 503.92199
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Fransızca) (4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1663 492.7192
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 2604 482.14176
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 2708 481.38887
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Almanca) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 12652 438.94675
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 24514 422.68794
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 80 25181 422.07802
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 51715 403.41921
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 66564 395.01573
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 90069 383.34932
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 91813 382.52743
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 108689 374.99608
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 6 119005 370.70068
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 119267 370.58726
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 120279 370.16603
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 10 138870 362.9591
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 11 138949 362.9288
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 146502 360.1489
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 42 147731 359.71045
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 152664 357.96351
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 153184 357.77298
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 155236 357.05902
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 220 + 6 175693 350.20378
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 140 + 4 183677 347.6981
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 189034 346.08887
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 195666 344.10497
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 199927 342.88042
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 206054 341.12806
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 207798 340.65274
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 209416 340.20567
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 218381 337.79708
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 219823 337.40683
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 220498 337.22601
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 223150 336.52284
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 229701 334.85373
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 237667 332.87771
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 5 247049 330.63147
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 4 250930 329.6948
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 12 254793 328.77928
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Almanca) (4 Yıllık) EA 2022 20 258344 327.95726
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 140 + 4 289370 321.219
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 310132 317.07445
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 170 + 5 313058 316.48971
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 322410 314.72568
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 328652 313.54506
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 334556 312.45321
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 346939 310.25162
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 160 + 4 353872 309.04919
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 10 356020 308.68287
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 3 377929 305.00372
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 380767 304.54305
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 404891 300.76846
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 410098 299.98026
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 140 + 4 435502 296.22858
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 446576 294.63689
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 140 + 4 454701 293.47645
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 477689 290.39807
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 482615 289.75579
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 484194 289.56283
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 24 490371 288.76274
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 1 497585 287.81935
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 511800 286.03341
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 515052 285.62824
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 3 522491 284.71987
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 526479 284.23766
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 534479 283.25765
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 35 572313 278.86458
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 589906 276.8827
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 20 592144 276.64394
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 597250 276.0853
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 120 + 3 611998 274.49634
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 612556 274.43821
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 619425 273.69973
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 626121 272.99288
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 630404 272.53917
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 630911 272.4883
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 659745 269.53046
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 685292 267.00989
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 686649 266.87657
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 699077 265.70219
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 703470 265.27392
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 24 707133 264.92173
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 1 712115 264.45447
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 718098 263.88715
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 723307 263.39984
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 727424 263.00837
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 728788 262.88311
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 15 730265 262.73751
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 731781 262.60057
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 10 735020 262.29644
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 747966 261.11991
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 753041 260.65073
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 762624 259.79002
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 765091 259.5721
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 772647 258.90291
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 16 773858 258.7952
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 15 780242 258.22911
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 788953 257.45174
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) İktisat(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2022 1 805401 256.02423
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 120 + 3 807504 255.84486
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 812116 255.44368
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 812800 255.38562
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 820938 254.69602
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 120 + 3 829523 253.967
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 840361 253.06198
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 841545 252.96374
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 844113 252.74729
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 850425 252.22112
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 855133 251.82904
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 857824 251.60202
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 864651 251.05324
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 875716 250.1542
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 877334 250.02473
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 22 877567 250.00817
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 894180 248.6731
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 898318 248.33487
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 21 903820 247.88664
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İktisat(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 10 908863 247.48785
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 914941 247.01293
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 916545 246.88212
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 925994 246.12712
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 927621 245.99903
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 10 936487 245.30192
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 943188 244.78778
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 400 + 10 951911 244.10694
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 970529 242.68914
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 975362 242.32774
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 976750 242.22242
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 17 979286 242.03549
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 985539 241.56234
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 990863 241.16046
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 1004575 240.12306
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1007795 239.88287
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 60 + 2 1013404 239.4624
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1014249 239.39614
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 35 + 1 1028296 238.36806
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 25 1029132 238.31214
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1036575 237.767
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1036604 237.76534
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1036856 237.74569
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1037036 237.73346
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1042923 237.30471
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1045906 237.08746
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1055904 236.36377
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1060135 236.05225
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 1060437 236.02875
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1063008 235.84504
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1063050 235.84189
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1079590 234.64921
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 45 + 2 1081880 234.48079
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1096010 233.46383
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 25 + 1 1097782 233.33624
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1107038 232.67089
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 50 + 2 1110956 232.39459
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1111732 232.33687
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1112573 232.27511
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1135689 230.64626
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 35 + 1 1141535 230.23502
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1143241 230.115
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1144538 230.02513
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 25 + 1 1151351 229.54449
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) İktisat(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2022 150 + 4 1152533 229.46171
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) İktisat(Burslu) (4 Yıllık) EA 2022 2 1167098 228.44853
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 20 + 1 1178481 227.64935
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1211565 225.33691
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1212050 225.304
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) İktisat(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 5 1213469 225.20481
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ(Kırgızistan) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 3 1236029 223.65251
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 20 + 1 1250891 222.62744
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2022 1 1263950 221.69887
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1287953 220.02668
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) İktisat(İÖ) (4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1288914 219.95841
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 35 1301906 219.04549
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 20 + 1 1302972 218.97058
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) İktisat(%75 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 1 1319709 217.82098
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 40 + 1 1391293 212.74655
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 20 + 1 1407563 211.55837
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 20 + 1 1458759 207.77731
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 20 + 1 1491280 205.28114
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2022 30 + 1 1532692 201.98994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2022 20 - -
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Bosna Hersek) İktisat(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2022 5 - -

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

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MEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladıMEB duyurdu: Milyonlarca öğrenci için beklenen süreç başladı
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