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YKS ne zaman, ertelendi mi? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru tarihi belli mi?

17.02.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2023 tarihi merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gidilmişti. Milli Eğitim Bakanı Özer'de YKS'de öğrencilerin yalnızca 1'inci dönem konularından sorumlu olacağını, 2'nci dönem konularından muaf tutulacağını açıklamıştı. Peki, YKS ne zaman, ertelendi mi? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru tarihi belli mi? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

YKS ne zaman, ertelendi mi? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru tarihi belli mi?

YKS 2023 sınav tarihi ve başvuru tarihleri merak ediliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından okullar 20 Şubat'a kadar tatil edilmiş bazı sınavlarında tarihi değiştirilmişti. Bu kapsamda YKS ne zaman, ertelendi mi? YKS başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte YKS 2023 hakkında tüm merak edilenler...

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YKS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

YKS 2023 tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınav takvimi de henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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