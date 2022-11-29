YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavının yapılacağı tarih için gözler ÖSYM'de

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi ile beraber YKS oturumlarının yapılacağı tarih açıklandı. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle çakıştığı fark edilen YKS tarihlerinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin; "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır." sözlerine yer vermişti. Peki, Yeni YKS tarihi belli oldu mu?

YKS 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 YKS 17-18 Haziran'da yapılacak. TYT 17 Haziran, AYT ile YDT 18 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 9 Şubat ile 6 Mart 2023tarihleri aralığında alınacak ve sınavın sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacaktı.

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2023'de gerçekleştirilecek. YKS 2023 tarihleriyle çaktığı gerekçesiyle yayımlanan takvim geri çekilmiş durumda. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik;

"Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır." ifadelerini kullandı.

Yeni YKS tarihlerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



