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  4. YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023: YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ve sonuc.osym.gov.tr ekranında

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023: YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM ve sonuc.osym.gov.tr ekranında

17.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. "YKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu için geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya ve sonuc.osym.gov.tr sayfasına çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklama tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci de başlayacak. 2023 YKS sonuçları merak konusu oldu. İşte sonuc.osym.gov.tr ile 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı...

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

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ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

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2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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