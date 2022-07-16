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YKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

16.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversite sınavı bu sene Haziran ayında gerçekleştirilmişti. Toplamda 3 milyon 243 bin 425 aday başvurmuş ve sınav 3 oturumda tamamlanmıştı. Sınav sonrası veli ve adaylar sınav sonuçlarına odaklandı. Peki YKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların ilan tarihi ve detaylar...

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları, öğrenciler kadar velilerin de gündeminde yer alıyor. Üniversiteye giriş kapsamında milyonlarca öğrencinin katılımı ile YKS sınavı haziran ayında tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde Üniversite sınavı sonuçlarının temmuz ayında ilan edileceği bildirildi.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı yönündeki gündem, ÖSYM yetkilileri tarafından açıklığa kavuşturuldu. ÖSYM, sonuçları 20 Temmuz’da açıklayacağını duyurmuştu. 8 Temmuz’a dair hiçbir açıklaması olmayan ÖSYM’den alınan bilgiye göre daha önce açıklanan tarihinde herhangi bir değişiklik mevcut değil.

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK MI?

İnternette yayılan asılsız haberde “Aldığımız bilgiye göre 2022 YKS Sonuçları için hummalı bir çalışma yürüten ÖSYM, YKS sonuçlarını da arife günü olan 8 Temmuz Cuma gününe yetiştirip sonuçları merakla bekleyen öğrencilere bayram hediyesi vermeyi planlıyor” denilmişti.

Bayram tatilinin gerekçe gösterildiği haberde “ÖSYM bir çok sınavda sonuçlar için açıkladığı takvimden önce sonuçları açıklıyor. Bu yıl Kurban Bayramı’nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi. 12 Temmuz 2022 Salı ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek” ifadelerine de yer verildi. Teknik olarak 8 Temmuz’da açıklamak mümkün olsa da ÖSYM’den alınan bilgiye göre sınav sonuç açıklanma takviminde herhangi bir değişiklik mevcut değil.

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