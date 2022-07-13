EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarih verdi!

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarih verdi!

13.07.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve tercih sürecinin hangi tarihte başlayacağı 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınavı sonrası araştırılmaya devam ediliyor. Birçok kişi internette "YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak", "Sonuçlar bugün açıklanır mı?", "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih...

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM tarih verdi!

YKS sonuçları ile ilgili ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının ardından gözler ÖSYM'den yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler, 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırma yapılmaya devam ediliyor.

18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşen YKS sınavı sonrasında TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri başladı mı?
KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?KPSS lisans sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Merakla beklenen açıklama geldiMerakla beklenen açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
yks yks sınav sonuçları yks sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

İlginizi Çekebilir

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

Çırılçıplak havuz pozu olmuştu! Yeniden paylaşınca...

Çırılçıplak havuz pozu olmuştu! Yeniden paylaşınca...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

Kansere neden oluyor: Bu besini tüketmeyin

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.