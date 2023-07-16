YKS SONUÇLARI 2023 ÖSYM: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YDT-TYT-AYT erken açıklanır mı? Gözler sonuc.osym.gov.tr ekranında

YKS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapılacak. TYT AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda Haziran ayında gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçları sonrası adaylar taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması gibi bilgileri baz alarak tercihte bulunacaklar. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında "Hangi üniversite, kaç puanla alıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Üniversite taban puanları 2023 YKS sonuçları öncesi merak konusu oldu. İşte, sonuc.osym.gov.tr ekranı ve 2023 YKS sonuç sorgulama ile ilgili detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SONUÇLARI EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

YKS TABAN PUANLARI 2022

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Üniversite tercihi yaparken pograma/fakülteye/üniversiteye dikkat edilmelidir. Adaylar kendi beceri ve potansiyellerini baz alarak seçim yapmalıdır.

Sıralama ve yüzdelik dilimi tercih işlemi yaparken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kavramların önemini bilerek ve önceki yıllardaki yüzdelik ve sıralama bilgilerini göz ününde bulundurarak tercih yapmak son derece önemlidir.

İlgi alanı ve sıralamaya dikkat edilmelidir.

En düşük başarı sırası uygulaması olan programlar 'ölü tercih' yapmamak için ideal. Öte yandan adayların gitmeyecekleri yerlere listelerinde yer vermemeleri gerekir.

Tercih kılavuzu iyi incelenmelidir. ÖSYM tarafıdan yayımlanan üniversite tercih kılavuzunda yazan kural ve içeriklere dikkat edilmelidir.

Şehirden çok üniversite ve bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki gibi olanaklar göz önüne bulundurulmalıdır.



