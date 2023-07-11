YKS SONUÇLARI 2023: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler hangi tarihte? TYT, AYT ve YDT için gözler sonuc.osym.gov.tr ekranında!

YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi başlamış olacak. 2023 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, ÖSYM'den konuya dair yapılan açıklama ve 2023 YKS sonuç sorgulama ekranı...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

