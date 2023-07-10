YKS TABAN PUANLARI 2023: Hangi üniversite, kaç puanla alıyor? Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli mi?

YKS taban puanları tercih dönemi öncesi internette araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz'da açıklanacak. Peki,2023 YKS taban puanları ne? Hangi üniversite, hangi bölüme, kaç puanla alıyor? İşte YKS taban puanları ile ilgili detaylar...

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN 'ÜNİVERSİTE KONTENJAN SAYILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuya ilişkin yaptığı açıoklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur."





