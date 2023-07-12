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YKS TABAN PUANLARI 2023: 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile başarı sırlamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS taban puanları

12.07.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS taban puanları ve başarı sıralamaları, sınav sonuç tarihinin yaklaşması ile birlikte adaylar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, tercih dönemi öncesi bölümlerin sıralamaları hakkında bilgi edinmek için internette 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları araştırması yapıyor. Peki, YKS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ile ilgili detaylar...

YKS taban puanları, Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren kişiler tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin üniversite sınav sonuçlarını 20 Temmuz tarihinde erişime açması bekleniyor. 2023 YKS taban puanları merak konusu oldu. İşte YKS taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

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YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardınan netleşecek.

ÖSYM tercih süreci öncesi YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI 2022

2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor.

YKS

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖSYM yks taban puanları

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