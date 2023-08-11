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YKS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? 2023 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

11.08.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. İki oturumda gerçekleşen YKS sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü adayların erişimine açıldı. YKS tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde başladı. Tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. Süreci tamamlayan adaylar üniversite tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS tercih sonuçları son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için tercihlerini yapmaya başladılar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır 2023? İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz- 8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

ÖSYM YKS TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. 27 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de başlayan tercih süreci 8 Ağustos Salı günü saat 23:59'da son bulacak. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz sene tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlamış ve 5 Ağustos'a kadar devam etmişti. YKS yerleştirme sonuçları ise ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren adayların erişime açılmıştı.

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Yine 2022'de YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

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