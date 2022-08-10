YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları üniversite adayları tarafından yakından takip ediliyor. YKS üniversite sınavı 2022 Haziran ayında düzenlenmişti. Adaylar üniversite sınav sonucunu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuza göre üniversite kayıtları Ağustos ayında yapılacak. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sonular hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları ilan edilmiş olacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

YKS Yerleştirme Sonuçları internette (https://sonuc.osym.gov.tr) adresi aracılığıyla adaylara ilan edilecek. Sonuç belgesi basılmamakla birlikte adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınav hakkında internet sayfasında yapılacak olan duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Ayrıca yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerektiğinde adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı da verilecek.

