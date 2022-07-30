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YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 ÖSYM üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?

30.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, adaylar tarafından merak konusu oldu. 27 Temmuz 2022 Çarşamba tarihi itibariyle alınmaya başlayan üniversite tercihleri halen alınmaya devam ediyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite 2022 tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte ÖSYM ile YKS/Üniversite tercih sonuçlarının açıklanma tarihi...

YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2022 ÖSYM üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, tercihlerin alınmaya başladığı 27 Temmuz tarihinden bu yana merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok üniversite adayı YKS tercihleri hakkında merak edilen sorulara yanıt aramaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün belli olur? Ayrıntılar haberimizde...

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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, http://osym.gov.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı ancak YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanacak tercih işlemleri sonrası sonuçlar açıklanacak. YKS tercih işlemlerinin bitiminden yaklaşık 2 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu internet sitesinde paylaştı.

Adaylar, toplam 24 tercihte bulunabilecek.

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için tıklayınız

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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