YKS TERCİH TARİHLERİ 2023: YKS tercihleri ne zaman başlayacak ve sona erecek, nasıl tercih yapılır? ÖSYM üniversite tercih ve yerleştirme takvimi

YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçları ÖSYM Başkanı Ersoy'un sosyal medya paylaşımı ile eş zamanlı olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi sonuc.osym.gov.tr'den TC kimlik numaraları ve şifreleri ile aldıkları puanı öğrendi. Şimdi gözler üniversite tercih sürecine çevrildi. Bu nedenle 2023 YKS tercih tarihleri merak konusu oldu. Adaylar, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları bilgilerini baz alarak tercih yapacaklar. İşte, 2023 YKS tercih süreci ile ilgili detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri 27 Temmuz 2023 Perşembe günbü itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından ön bilgi amaçlı YKS programları ve kontenjanları hakkında kılavuz yayımladı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2023-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

YKS SINAV SONUCU SORGULAMA

YKS sonuçları ÖSYM sonuç ekranı üzerinden erişime açıldı. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenelebiliyor.



