YKS TERCİHLERİ 2023 ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı var? "YKS sınav sonuçları açıkladı" duyurusu bekleniyor

YKS tercihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için taban puanı, kontenjan ve başarı sıralaması bilgilerini dikkate alarak tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için tarih henüz belli olmadı.

YKS sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

YKS sınav sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve sonrasında tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşmişti. Bu seneki

Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.