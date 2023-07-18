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YKS TERCİHLERİ 2023 ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı var? "YKS sınav sonuçları açıkladı" duyurusu bekleniyor

18.07.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri için araştırmalar üniversite sınav sonuçları tarihinin yaklaşması nedeniyle hız kazandı. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına giren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılacak "YKS sınav sonuçları açıkladı" duyurusunu bekliyor. ÖSYM takvimine göre üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS tercihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercih dönemi de başlayacak. Üniversite adayları hayallerindeki okul ve bölüm için taban puanı, kontenjan ve başarı sıralaması bilgilerini dikkate alarak tercihlerini yapacaklar. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS tercihleri için tarih henüz belli olmadı.

YKS sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

YKS sınav sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve sonrasında tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşmişti. Bu seneki

Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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