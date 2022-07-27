YKS tercihleri için kritik gün geldi! ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

2022 YKS tercihleri için son dakika haberleri yakından takip edilirken, sonuçların açıklanmasının ardından üniversite adayları YKS tercih kılavuzunu ve üniversite kontenjanlarını detaylı incelemeye başladı. YKS puanlarına göre istedikleri okullara yerleşmek isteyen adayların heyecanı giderek artarken, tercih süresi için beklenen gün geldi çattı. Üniversite tercihi yapacaklar "2022 YKS tercihleri ne zaman ve nereden yapılacak?" sorularına yanıt ararken, tüm gözler ÖSYM'nin resmi duyurusuna çevrildi.

2022 YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM TARİHİ DUYURDU

2022 YKS tercihleri için ÖSYM, öğrencilerin beklediği açıklamayı daha öne yapmıştı. Beklenen gün geldi çattı. 27 Temmuz Çarşamba (bugün) başlayacak olan YKS tercihleri 5 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI

Adaylar büyük bir merakla YKS sıralamalarını araştırıyorlar. YKS programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda sıralamalar ve taban puanlar yer alıyor.

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

