YKS'ye 2. dönem konuları dahil değil mi? 2023 YKS ne zaman? Deprem nedeniyle son dakika değişikliği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer YKS ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6'lık depremlere değinen Bakan Özer, YKS'nin yanı sıra LGS’ye girecek öğrencileri de ilgilendiren bir gelişmeden bahsetti. LGS ve YKS'de 2. dönem konuları hariç tutulacak.

YKS'DE 2. DÖNEM KONULARI HARİÇ Mİ TUTULACAK?

YKS ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer açıklamasında ''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' ifadelerini kullandı.

