MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yoğun bakımdaydı! Nuri Alço şehir hastanesine sevk edildi! "Bilinci yerinde..."

Yoğun bakımdaydı! Nuri Alço şehir hastanesine sevk edildi! "Bilinci yerinde..."

07.04.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Alço, eşinin tedavisinin devam ettiğini ve bilincinin yerinde olduğunu ifade etti.

Yoğun bakımdaydı! Nuri Alço şehir hastanesine sevk edildi! "Bilinci yerinde..."

Yeşilçam'ın efsane oyuncusundan üzen haber gelmişti. Nuri Alço evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurduğunu ve ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırıldığını açıkladı.

2209558_e83728b4f6d50c68fc976cc7003d89bf_640x640

Nuri Alço, son olarak özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Alço’nun tedavisinin burada devam edeceği belirtildi.

Burcu Alço da sosyal medyadan açıklama yaparak, “Eşim pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb’im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin” dedi.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zahide Yetiş "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtına dayanamadıZahide Yetiş "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtına dayanamadı
Annesi eski halini paylaştı! "Turabi sandım"Annesi eski halini paylaştı! "Turabi sandım"
'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce...'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce...
Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço sosyal medya Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara kalbi dayanmadı

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara kalbi dayanmadı

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

90 dakikalık bir maç olmayacak

90 dakikalık bir maç olmayacak

Belediyede 'jakuzi' krizi

Belediyede 'jakuzi' krizi

Emekli maaşında hesaplar değişti! Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı: 'Büyük devrim olur'

Emekli maaşında hesaplar değişti! Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı: 'Büyük devrim olur'

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.