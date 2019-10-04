Mynet Trend

'Yoğun parfüm kokusu' ele verdi! Her şey ortaya çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin yedek lastiğine zulalanmış 1,5 kilo 'skunk' ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.A.K.'nın (51) olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobile aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. B.A.K., tutuklandı.

Rize'den İstanbul'a gittiği belirlenen B.A.K. yönetimindeki 34 LH 1826 plakalı kiralık otomobil, Ordu-Samsun karayolu Çarşamba ilçesinde durduruldu. Ekiplerin yaptığı aramada otomobilde ele 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçtaki yoğun parfüm kokusu üzerine şüphelenen polis ekipleri otomobili sanayi sitesine götürdü. Burada detaylı aramadan geçirilen otomobilin yedek lastiğinin içerisinde zula halde 'skunk' olarak tabir edilen 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KÖPEKLİ ARAMADAN KURTULMAK İÇİN PARFÜM SIKMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin olası polis kontrolünde dedektör köpekli aramadan kurtulmak için otomobilin içerisine aşırı derecede parfüm sıktığı belirlendi. Gözaltına alınan B.A.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulunduMezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu
Türkiye'de ender görülüyor! Gövdesi file benziyorTürkiye'de ender görülüyor! Gövdesi file benziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba skunk

En Çok Okunan Trend Haberler

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Bilecik'te Türkiye'de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası görüntülendi

Türkiye'de ender görülüyor! Gövdesi file benziyor

Yağış Edirne'de etkisini göstermeye başladı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

Konya'da 3'ü çocuk 6 kişiyi kezzap ile yakan Gülay Durusoy'a 10 yıl hapis cezası

3'ü çocuk 6 kişiyi kezzap ile yaktı! Cezası belli oldu

Babasının kaybolduğunu sosyal medyadan duyurdu! Gerçek bambaşka çıktı

Kayıp olduğunu sosyal medyadan duyurdu! Gerçek şoke etti

İstanbul'a gelen Iraklı iş adamı kayıplara karıştı!

İş adamı İstanbul'da kayboldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.