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Yoğun talep olan dağ çileğini kilosu 120 liradan satıyorlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimlerde yetişen dağ çileğine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Çileğin kilosu ise 120 TL’den satılıyor.

Yoğun talep olan dağ çileğini kilosu 120 liradan satıyorlar

Özellikle ormana yakın bahçelerde yetişen ve toplaması çok zahmetli olan dağ çileğini yol kenarlarında ve pazarlarda satan köylü vatandaşlar toplama zahmetine göre fiyatının çok ucuz olduğunu söylediler.

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"PAZARLIK DAHİ YAPMADAN ALIYORLAR"

Dağ çileğinin genelde reçel yapmak için satın alındığını belirten Cemile Kaya, “Her yıl özenle toplanan dağ çileklerimizi sipariş edenlere ve yol kenarlarında vatandaşlara satıyoruz. Kilosunu ise 120 TL’den veriyoruz. Toplaması o kadar zahmetli ki inanın o fiyat bile az. Bahçede ot altlarında olan çilek el yardımıyla aranarak bulunuyor ve bu çileğin taliplisi de çok. Bu aylarda toplanan çileği alanlar genellikle reçel yapımında kullanıyor. Lezzetini bilenler bizimle pazarlık dahi yapmadan alışverişini yapıyorlar. Yılda sadece 1 ay toplanıyor. Bölgede doğal yetişen ve adeta şifa kaynağı olan dağ çileklerini toplayan kadınlar, kışlık reçellerini hazırlıyorlar. Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde siparişe göre çilek topluyor ve satıyoruz” dedi.

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Kaynak: İHA

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