Yoğun taleplere yetişemiyorlar: Gramı 600 TL'den satılıyor!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde safran üretimi yapan 51 yaşındaki Muzaffer Akçin, safranın gramını 600 TL, safran soğanının kilosunu ise boyutuna göre bin 700 ile 2 bin 500 TL arasında satışa sunduklarını söyledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Akçin 2017 yılında emeklilik sürecine girdikten sonra yeni bir arayışa yöneldi. Akçin, Safranbolu'dan aldığı 30 kilo soğanla üç dönümlük bir alanda deneme ekimine yaparken dört yılın sonunda yüksek verim elde ederek üretimi büyütme kararı aldı.

Üretimde dokuzuncu yılını geride bırakan Akçin, safranın gramını 600 TL, safran soğanının kilosunu ise boyutuna göre bin 700 ile 2 bin 500 TL arasında satışa sunduklarını söyledi. Akçin, bu yıl 1 ton 500 kilo safran soğanı hasadı yaptıklarını bunun 300 kilosunu yeni ekim için ayırıp kalanını satışa sunduklarını belirtti.

YOĞUN TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR

Yoğun taleplere yetişemediklerini ifade eden Akçin, "Türkiye'nin dört bir yanına soğan gönderiyoruz. Asıl hedefimiz ise Malatya'da su istemeyen bu ürünü yaygınlaştırmak ve kayısının yanında ikinci bir ürün haline getirmek" dedi.

Safranın tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu ilaç kozmetik ve gıda takviyesi sektörlerinde yoğun şekilde kullanıldığını aktaran Akçin, özellikle İstanbul'da yerli safrana büyük ilgi olduğunu bazı işletmelerin İran safranı satışını bırakarak tamamen yerli ürüne yöneldiğini söyledi.

BİR GRAMI İÇİN 150-180 ÇİÇEK GEREKİYOR

Safranın çay, yoğurt, bal ve zeytinyağı ile tüketilebildiğini belirten Akçin, "Bir gram safran için 150-180 çiçek gerekiyor. Buna rağmen bir ailenin bir yıllık safran tüketimi 12 gramı geçmez" ifadelerini kullandı.

85 TONLUK TALEBİ REDDETTİLER

Taleplere yetişemediklerini ifade eden Akçin, Güney Afrika'dan bir üreticinin 85 tonluk safran soğanı talebi ile kendilerine ulaştığını kaydederek yeterli üretim yapamadıkları için talebi karşılayamadıklarını perakende satışlarda safranı gram olarak sunmayı tercih ettiklerini toptan satışlarda ise uzun yıllardır çalıştıkları müşterilere ürün tedarik ettiklerini söyledi.Kaynak: İHA

