Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bursa-İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi.

Şahin marka bir otomobil trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolda stop edip bir daha çalışmadı. Talihsiz sürücü uzun süre otomobilini çalıştırmak istese de başarılı olamadı. O sırada yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli iki zabıta memuru durup hemen yardıma koştu. Aracın arkasına geçen iki memur çalışmayan otomobili metrelerce iterek Soğukkuyu Mahallesi'nde boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı. Zabıtaların yardımsever ve fedakar tavrı vatandaşların da takdirini kazandı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Trafiğin ortasında iki zabıta memurunu otomobil iterken fark eden bir sürücü, aracının camından cep telefonuyla o anları kaydetti ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerin altına yorum yazan bazı kişiler, zabıta memurlarını yardımsever hareketlerinden dolayı takdir ve tebrik ettiklerini ifade etti.

(İHA)

