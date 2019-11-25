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Yoğun trafikte yolda kalan otomobili zabıtalar kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Bursa'da yoğun trafiğin ortasında yolda kalan otomobili yoldan geçen zabıta ekibi kurtardı. Araçtan inip yolda kalan sürücüye yardıma koşan Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları çalışmayan otomobili metrelerce iterek parka çekti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bursa-İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi.

Şahin marka bir otomobil trafiğin en işlek olduğu saatlerde yolda stop edip bir daha çalışmadı. Talihsiz sürücü uzun süre otomobilini çalıştırmak istese de başarılı olamadı. O sırada yoldan geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli iki zabıta memuru durup hemen yardıma koştu. Aracın arkasına geçen iki memur çalışmayan otomobili metrelerce iterek Soğukkuyu Mahallesi'nde boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı. Zabıtaların yardımsever ve fedakar tavrı vatandaşların da takdirini kazandı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Trafiğin ortasında iki zabıta memurunu otomobil iterken fark eden bir sürücü, aracının camından cep telefonuyla o anları kaydetti ve daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerin altına yorum yazan bazı kişiler, zabıta memurlarını yardımsever hareketlerinden dolayı takdir ve tebrik ettiklerini ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zabıta bursa otomobil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kuş grubu yürüyen tabutlar ve emsali tüm araçlar artık tedavülden kalkmalı zira her kazanın %90 nında varlar her kazada başrol oynuyorlar.
Şimdide zalim zabıtaları merhametli gösterme çabasındasınız
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