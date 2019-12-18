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'Yoğurtçuyum' dedi, yatak odasına kadar girip paraları çaldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar’da 85 yaşındaki kadının paraları, yoğurt satmaya geldiğini söyleyen kişi tarafından çalındı. Kadının 5 bin 920 TL’sini çalan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi Fırın Sokak’taki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mediha Eğilmez, kapıyı çalan bir kişiye kapıyı açtı. Elinde yoğurt kapları, peynir ve tereyağı bulunan 40-45 yaşlarındaki bu kişi, Silivri’den organik ürünler getirdiğini söyledi,

YATAK ODASINA KADAR GİRDİ

Yaşlı kadın fiyatları tek tek öğrendikten sonra çantasında aldığı yoğurt için ödemesi gereken 80 TL’nin çantasında olmadığını görünce yatak odasındaki dolapta kızı ve kendisine ait paraların bulunduğu desteyi aldı ve içinden 100'TL'yi çekerek, kendisiyle birlikte odaya giren satıcıya verdi. Yoğurt satıcısı ısrarla kabı boşaltması gerektiğini belirterek mutfağa geçti. Boşalttıktan sonra da kadının yatağı üzerindeki 5 bin 920 lirayı aldıktan sonra hızla evden uzaklaştı. Verdiği 100 TL’nin üzeri olan 20 TL’yi alan kadın, odaya girdiğinde yatak üzerinde bıraktığı paraların yerinde olmadığını görünce komşularına ve polise haber verdi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerarından şüphelinin görüntülerine ulaştı. 40 yaşlarında esmer, seyrek saçlı, üzerinde koyu renkli mont ve yeşil kazak bulunan, elinde beyaz renkli bez çanta ve ayağında taban rengi beyaz ayakkabı olan kişinin görüntüleri ekiplere ulaştırılırken görüldüğü yerde yakalanması istendi. Polis hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit ederek onu yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu, insanlara güveninin sarsıldığını belirten Mediha Eğilmez, “Benim ve kızımın sigorta parası gitti. Ben şimdi 5 Ocak tarihine kadar parasız kaldım. 3 gün oruç tutacağım. Ben hırsızın en kısa sürede bulunacağına inanıyorum” dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsız yoğurtçu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Seni oruc kurtarmaz allah akıl vermiş
Ah be teyzem bugün insan akrabasına bile güvenip eve alamazken sen elin sütçüsünün eve girmesine niye izin veriyorsun. ''Bekle burda'' de kapat kapıyı ondan sonra hazırla paralarını da ver.. Dünyanın en pahalı yoğurdunu yiyeceksin ya :(
Geçmiş olsun.Hanımefendi ülkede DOLANDIRICI-TACİZ VE TECAVÜZCÜ patlaması yaşanıyor.Siz siz olun kıymetli eşya,para ve zıynetinizi ortalıkta bırakmayın,hele hele tanımadıklarınıza kapıyı dahi açmayın.
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