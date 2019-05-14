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Yoğurtlu şalgam kızartması tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Yoğurtlu şalgam kızartması, alıştığımız kızartma tariflerinden oldukça farklı ve son derece lezzetli bir yemek. İftar için farklı tarif arayanlara özel yoğurtlu şalgam nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla paylaşıyoruz.

Yoğurtlu şalgam kızartması tarifi

Turpgillere ait olan şalgamın genelde suyunu tüketmeye alışığız. Birçok kişi tarafından sevilen şalgamın bu sefer kızartmasını yapacağız. Yoğurtlu şalgam kızartmasının kökleri Osmanlı mutfağına dayanıyor. Özellikle Ramazan ayında saray mutfağında kendine yer bulan yoğurtlu şalgam kızartması, sosuyla da bütünleşerek damaklara ziyafet çektiriyor. İşte kızartma tariflerine alternatif olacak yoğurtlu şalgam tarifinin detayları;

Yoğurtlu şalgam kızartması nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım kilo kabukları soyulmuş şalgam
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı su
Un
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
2 diş ezilmiş sarımsak
Pul biber
Tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle sosunu hazırlayarak başlayalım. Derin bir kabın içine yoğurt, tuz ve sarımsakları ilave edip karıştırın. Sosu ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında bekletebilirsiniz.
Ayrı bir kabın içinde unu, yumurtayı, suyu ve tuzu karıştırıp homojen bir kıvama getirin.
Şalgamları ince halkalar halinde doğrayın ve hazırladığınız karışımın içine ilave edin. 10 dakika bekletin.
Kızartma tavasına sıvı yağ koyun ve yağ kızarınca şalgam dilimlerini tıpkı patates gibi altın rengi alıncaya kadar kızartın.
Kızartma işlemi bittikten sonra servis tabağına alın.
Üzerine hazırladığınız yoğurt sosunu gezdirin. Son olarak pul biber serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

Yoğurtlu şalgam için öneriler

şalgam2

Yoğurtlu şalgam kızartmasını et yemeklerinin yanında garnitür olarak ikram edebilirsiniz.
Sadece et yemekleri değil tavuk yemeklerinin yanına da oldukça yakışacaktır.
Dilerseniz ara sıcak olarak da sofranızda yer verebilirsiniz.
Yoğurt sosunu farklılaştırmak isteyenler için bir öneri de yağda salça sos hazırlamak olabilir. Tıpkı mantı sosunda olduğu gibi yağda kırmızı toz biber ve salça kavurarak sarımsaklı yoğurdun üzerine dökebilirsiniz.


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