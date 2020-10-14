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Yok Artık 2 filminin konusu nedir? Yok Artık 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Yok Artık 2 filmi nerede çekildi? İşte Yok Artık 2 filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Serinin ilk filmiyle büyük beğeni yaratan Yok Artık 2 oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ailecek keyifli zaman geçirmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olmaya aday. Komedi türünde çekilen filme olan ilgi arttı. Vizyona girdiği ilk günlerde büyük ses getirmeyi başaran film hakkındaki sorular çoğaldı. Peki Yok Artık 2 konusu ne? İşte merak edilen detaylar...

Yok Artık 2 filminin konusu nedir? Yok Artık 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Yok Artık 2 filmi nerede çekildi? İşte Yok Artık 2 filmi...

Yapımcılığını AC Flim ve Yıldırım Film’in üstlendiği Yok Artık 2 filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturdu. 2016 yılında çekilen ve aynı yıl gösterime giren filmin senaryosu Serkan Altuniğne tarafından kaleminden çıktı. Başrollerini Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu ve Şahin Irmak’ın paylaştığı Yok Artık 2 filminin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler boy gösterdi. Yok Artık 2 oyuncuları kadar filmin konusu da merak edilmeye başlandı. Peki Yok Artık 2 oyuncuları kimlerdir? Yok Artık 2 vizyon tarihi nedir?

YOK ARTIK 2 KONUSU

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Yok Artık serisinin ilk filminde bir takside çeken olaylar konu alınıyordu. Serinin devam filminde ise olaylar taksiden berber dükkanına taşınıyor. Mahallenin berberi Adnan’ın dükkanına gelen müşterileri “yok artık” dedirten komik hikayeler karşılar. Şehir hayatından kaçmak için köye yerleşen reklamcı Merve, işten atılacağını duyunca ne yapacağını şaşıran Aykut, kızı Damla'nın hesaplarını kullanarak sosyal medyayı sallayan İzzet, kız istemeye gittikleri köyde hayatlarının şokunu yaşayan Meriç ve ailesi Adnan’ın komik hikayelerinin sevilen kahramanlarıdır.

YOK ARTIK 2 OYUNCU VE KARAKTERLERİ

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İzleyicileri kahkaha boğan Yok Artık 2 filminin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu, Şahin Irmak ve Yağmur Tanrısevsin yer aldı.

  • Zafer Algöz - İzzet
  • Şebnem Bozoklu - Merve
  • Onur Buldu - Meriç
  • Cem Gelinoğlu - Aykut
  • Şahin Irmak - Berber Adnan
  • Yağmur Tanrısevsin - Damla

YOK ARTIK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

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Samsun Kasnaklı Köyü’nde geçen olayların çekimleri için İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurulan platolar devreye girdi. Mahalle kültürünü yansıtabilmesi adına filmde birden çok semt kullanıldı.

YOK ARTIK 2 HANGİ YIL GÖSTERİME GİRDİ?

Oyuncu kadrosunda usta isimleri barındıran ve eğlenceli konusuyla izleyicisine 1 saat 22 dakika boyunca güzel anlar yaşatmayı vadeden Yok Artık 2 filmi 2016 yılında çekildi. Yok Artık 2 7 Ekim 2016 tarihinde vizyona girdi. Vizyonda kaldığı süre boyunca 1.689.248,21 TL hasılat elde etti.

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