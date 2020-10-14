Yok Artık 2 filminin konusu nedir? Yok Artık 2 filmi oyuncuları kimlerdir? Yok Artık 2 filmi nerede çekildi? İşte Yok Artık 2 filmi...

Yapımcılığını AC Flim ve Yıldırım Film’in üstlendiği Yok Artık 2 filminin yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturdu. 2016 yılında çekilen ve aynı yıl gösterime giren filmin senaryosu Serkan Altuniğne tarafından kaleminden çıktı. Başrollerini Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu ve Şahin Irmak’ın paylaştığı Yok Artık 2 filminin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler boy gösterdi. Yok Artık 2 oyuncuları kadar filmin konusu da merak edilmeye başlandı. Peki Yok Artık 2 oyuncuları kimlerdir? Yok Artık 2 vizyon tarihi nedir?

YOK ARTIK 2 KONUSU

Yok Artık serisinin ilk filminde bir takside çeken olaylar konu alınıyordu. Serinin devam filminde ise olaylar taksiden berber dükkanına taşınıyor. Mahallenin berberi Adnan’ın dükkanına gelen müşterileri “yok artık” dedirten komik hikayeler karşılar. Şehir hayatından kaçmak için köye yerleşen reklamcı Merve, işten atılacağını duyunca ne yapacağını şaşıran Aykut, kızı Damla'nın hesaplarını kullanarak sosyal medyayı sallayan İzzet, kız istemeye gittikleri köyde hayatlarının şokunu yaşayan Meriç ve ailesi Adnan’ın komik hikayelerinin sevilen kahramanlarıdır.