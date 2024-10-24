Yok artık dedirten olay... Veliyi toplantı sonrası okulda unuttular! Olay, esprili diyaloglara sebep oldu

Mersin'de bulunan bir anadolu lisesinde ilginç olaylar yaşandı. Veli toplantısına katılan bir veli, toplantının ardından okulda unutuldu. Toplantının sona ermesinin ardından öğretmenler ve diğer veliler okuldan çıkarken, veli okulun içinde kalmış bulundu.

KİMSEYİ GÖREMEDİ

Okuldan çıkmak isteyen veli kapıların kitli olduğunu görünce şaşkına döndü. Okulun içinde ne görevli ne de veli bulabilen adam olayı anlamasıyla telefona sarılıp yardım çağırdı.

"HAVADAN MI GELDİM OKULA!”

Olayın ardından yapılan açıklamada, unutulan veliye "Beyefendi, arkamıza baktık, kimse yoktu." denildiği belirtildi. Unutulan veli ise, “Lavaboya gittim, havadan mı geldim okula!” şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Okul yönetimi, durumu fark edince hemen geri dönüp okulda yaklaşık bir saat mahsur kalan veliyi kurtardı.