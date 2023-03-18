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Yok artık! Galatasaray, sezon sonunda 4 dünya yıldızını birden getiriyor! Angel Di Maria, Alex Sandro, Andrea Belotti ve Roberto Gagliardini...

18.03.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak 14 haftalık galibiyet serisi son bulan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde liderliğini sürdüren sarı - kırmızılılar, sezon başı ve devre arasında geçirdiği hızlı transfer dönemini önümüzdeki sezona da yansıtmak için harekete geçti. Galatasaray Yönetimi'nin hedefindeki yıldızlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yok artık! Galatasaray, sezon sonunda 4 dünya yıldızını birden getiriyor! Angel Di Maria, Alex Sandro, Andrea Belotti ve Roberto Gagliardini...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında yediği gollere engel olamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray Yönetimi'nin maçın ardından transfer çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.

SEZON SONUNDA...

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Takvim'in haberine göre Galatasaray, sezon sonunda Angel Di Maria, Alex Sandro, Andrea Belotti ve Roberto Gagliardini'ye imza attıracak.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

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Haberde sarı - kırmızılıların transferi gerçekleştirerek takım içinde yaşanan uyumu daha da artırmayı hedeflediği kaydedildi.

BELOTTI'NİN DURUMU

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Belotti dışında 3 ismin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve Galatasaray'ın kadrosunda dünyaca ünlü birçok yıldızın bulunmasının yönetimin elini güçlendirdiği belirtildi.

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Andrea Belotti'nin de kontratının sezon sonunda biteceği ancak Roma'nın uzatma opsiyonunu elinde bulundurması nedeniyle bu transferin bonservis ile gerçekleşme ihtimalinin olduğu aktarıldı.

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