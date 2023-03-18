Yok artık! Galatasaray, sezon sonunda 4 dünya yıldızını birden getiriyor! Angel Di Maria, Alex Sandro, Andrea Belotti ve Roberto Gagliardini...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında yediği gollere engel olamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray Yönetimi'nin maçın ardından transfer çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.

SEZON SONUNDA...

Takvim'in haberine göre Galatasaray, sezon sonunda Angel Di Maria, Alex Sandro, Andrea Belotti ve Roberto Gagliardini'ye imza attıracak.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Haberde sarı - kırmızılıların transferi gerçekleştirerek takım içinde yaşanan uyumu daha da artırmayı hedeflediği kaydedildi.

BELOTTI'NİN DURUMU

Belotti dışında 3 ismin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve Galatasaray'ın kadrosunda dünyaca ünlü birçok yıldızın bulunmasının yönetimin elini güçlendirdiği belirtildi.

Andrea Belotti'nin de kontratının sezon sonunda biteceği ancak Roma'nın uzatma opsiyonunu elinde bulundurması nedeniyle bu transferin bonservis ile gerçekleşme ihtimalinin olduğu aktarıldı.

