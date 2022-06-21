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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS'de barajın kaldırılmasıyla ilgili açıklama

21.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) barajın kaldırılmasıyla ilgili olarak "Yeni düzenlemenin gerek öğrencilerimiz gerekse öğretmenlerin nezdinde fevkalade memnuniyet meydana getirmiş olması aldığımız kararın doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS'de barajın kaldırılmasıyla ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası tıp fakültesi öğrencileriyle tesadüf sonucu güzel bir sohbet gerçekleştirdiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ile Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanları konusunda yaptıkları çalışmadan öğrencilerin memnun olduğunu vurgulayan Özvar, TUS kontenjanları ile daha fazla sayıda hekimin uzmanlık yapacak olmasının kendileri için de güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

"BÜYÜK ÇABA SARF ETTİLER"

Özvar, hafta sonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

"Başarılı bir sınav olduğunu anlıyoruz. Öğrencilerimizin ve ailelerinin yüzlerinin gülüyor olması YÖK olarak bizleri fevkalade sevindirdi. 3 milyon 250 bin civarında öğrencinin bu sınava girerek ter akıtması, üniversitelerimize girme çabası her şeyden önce takdire şayandır. Bu sınava giren, kazanacak ve kazanamayacak bütün öğrencilerimizi tebrik etmek isterim. Hakikaten büyük çaba sarf ettiler. Aynı ölçüde aday öğrencilerimizin ailelerini de kutluyorum ve tebrik ediyorum. Onlara da bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hakikaten sınavın kendisi zor bir şey."

YKS'DE BARAJIN KALDIRILMASI

YKS ile ilgili bazı düzenlemeler yaptıklarına dikkati çeken Özvar, sınavda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) barajlarını kaldırarak sınav süresini uzattıklarını aktardı.

Özvar, düzenlemenin memnuniyetle karşılandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemenin gerek öğrencilerimiz gerekse öğretmenlerin nezdinde fevkalade memnuniyet meydana getirmiş olması aldığımız kararın doğru olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimiz daha da rahatlamış ve psikolojik olarak kendilerini güvende hissederek sınavlara girdiler, gerçekten kazanmak için gayret sarf etmiş oldular. Bu uygulamamızla her daim söylediğim gibi aslında tercih yapan öğrenci kitlesinin tabanını genişletmek istedik."

Kaynak: AA

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