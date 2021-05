YÖK Başkanı Saraç, "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde konuştu:

Saraç, YÖK tarafından 2018'den beri her yıl "Engelsiz Üniversite Ödülleri" verildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Engellilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerde karşılaştıkları güçlükleri göz önünde bulundurarak her düzeydeki eğitimlerine yönelik mevzuat çalışmaları da yaptıklarını bildiren Saraç, şunları kaydetti:

Küresel salgın sürecinde hepimiz yaşanan zorluklara birebir şahit oluyoruz. Yükseköğretim kurumlarımızın bu süreçte gösterdiği her bir çabanın, her bir özverinin hepsi ayrı ayrı değerli. Bu bayrakların ve ödüllerin alınmasına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Türk yükseköğretim sistemi özel öğrencilerimiz için her açıdan engelsiz eğitim ortamını sağlayacak ve kampüs yaşamına dahil edecektir. İnancımız bu yöndedir."

- Üç ayrı kategoride "engelsiz üniversite bayrak ödülü"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile YÖK Başkanı Saraç, en çok ödül alan üniversiteleri açıkladı.

Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri kapsamında, "Mekanda Erişim Bayrak Ödülü"ne 558 başvuru alındı ve 52 üniversite 129 "Turuncu Bayrak Ödülü" almaya hak kazandı.

"Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü"ne 168 başvuru alındı ve 14 üniversiteye 30 "Yeşil Bayrak Ödülü" verildi.

"Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Bayrak Ödülü"ne ise 111 başvuru yapıldı ve seçilen 6 üniversite 9 "Mavi Bayrak Ödülü" aldı.