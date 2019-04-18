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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan 'yeni sistem' açıklaması

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

CNN Türk'e konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Yeni sistem arayışı gündemimizde yok. Bu yıl soru sayısında, baraj puanında ve sürede bir değişiklik olmayacak" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan 'yeni sistem' açıklaması

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç, CNN Türk'e sınav sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sınav sistemiyle ilgili konuşan Saraç, "Soru sayılarında, baraj puanında ve belirlenen sürelerde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Süre de aslında ayırt edici bir unsurdur; sınavın bir parçası, sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım" dedi.

Öğrencilerin en çok merak ettiği konu geçen yılki TYT puanlarının geçerli olup olmayacağıydı, Saraç "kullanabilecekler "dedi. Saraç, bu sene sınava girseler bile geçen seneki puanları daha yüksek ise adayın yüksek olan puanını kullanabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl tıp, mühendilik, öğretmenlik gibi bazı alanlarda başarı sıralamasında baraj düşürülmüştü, YÖK Başkanı bu yıl da aynı sıralamanın devam edeceğini söyledi. Saraç, "Önceki sınav ile yeni getirilen sınav arasında eşdeğerlilik sağladık. Yani tıpta 40 binden 50 bine düşürmedik. 40 binin yeni sistemdeki karşılığını getirmiş olduk. Bu hususta taviz vermemiz geri adım atmamız söz konusu değil.

YÖK, öğretmenlik ve bazı sağlık alanlarında kontenjanları düşürmeye hazırlanıyor. Talebin Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarından geldiğini söyleyen YÖK Başkanı, hangi branşlarda azaltılacağını da açıkladı. Saraç, "Öğretimle ilgili bazı programlarda azaltmaya gidilecek kapatılma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Son olarak üniversite adaylarına seslenen Saraç, "Sukunetlerini ve özgüvenlerini kaybetmemeleri ve hayatın en önemli merhalesininde bu sınavda başarılı olmak olduğu yanlış düşüncesine de kapılmamaları lazım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
La yeter artık arkadaşım! Eğitim sisteminin içine ettiniz. Oynayıp durmayın artık yaaaaa. Herşeyi elinize yüzünüze bulaştırmaya başladınız artık!!! Sandikta da bunun cevabını aldınız ama.... Umarım akıllanırsınız!!!
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