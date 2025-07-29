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Yok böyle bir olay! 1948'den beri buraya adım atan uyuyor! Sahibi fotoğraflarını çekip...

Elazığ'da Yukarı İçme köyündeki bir kahvehane, gelen müşterilerin uyku mekanı oldu. İçeri her gelenin uyuduğunu söyleyen kahvehane sahibi uyuyanların fotoğrafını çekip duvara asıyor.

Yok böyle bir olay! 1948'den beri buraya adım atan uyuyor! Sahibi fotoğraflarını çekip...

Elazığ'ın Yukarı İçme köyündeki 'uyutan kahvehane' bölge sakinlerinin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. 1948 yılında taş ve topraktan yapılan işletme yazın serin, kışınsa sıcak oluyor.

Yok böyle bir olay! 1948 den beri buraya adım atan uyuyor! Sahibi fotoğraflarını çekip... 1

Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzu başta olmak üzere doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor. Kahvehane sahibi Yasin Başpınar, yıllardır kahvede uyuya kalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Sessiz ortamıyla da dikkat çeken kahvehane, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.

UYUYANLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

1977 yılından bu yana kahvehaneyi işlettiğini belirten işletme sahibi Yalçın Başpınar, "1977 yılında burada kahvehaneyi açtım, halen daha devam ediyorum. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Burada belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu.

Yok böyle bir olay! 1948 den beri buraya adım atan uyuyor! Sahibi fotoğraflarını çekip... 2

Yine yaz sezonunda buraya gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykusu geliyor. Yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim" dedi.

Yok böyle bir olay! 1948 den beri buraya adım atan uyuyor! Sahibi fotoğraflarını çekip... 3

Komşu köyden gelen Lütfü Yalçın ise kahvehanenin etkisini esprili bir dille anlatarak, "Nedense bu kahvehanenin bir özelliği var. Ayakta olan yarı yatıyor, yarı geziyor. İçeri giren tam yatıyor, dışarı çıkan yarı buçuk ayık geziyor. Buranın özelliği budur. Oraya girip, dinleniyorlar ve hemen yatıyorlar. Bazen biz de dinlenmeye geliyoruz. Horlayanları da duyuyoruz" şeklinde konuştu.

KAHVEYE ADIM ATAR ATMAZ UYUYORLAR

Yıllardır kahvehaneye geldiğini ifade eden 88 yaşındaki Adil Amca da, "Yıllardır buraya geliyorum. Burada uyuyakalanların fotoğrafları var. Burada oturunca biz de ‘patikleme' olarak bilinen şekilde birden uyuyakalıyorsun" diye konuştu.

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Elazığ
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