Yok böyle bir parti! Boşanması 15 yıl sürdü!

lişkinin başlarında balayı tadında güzel günler geçirdiğini dile getiren Catherine Navarro, sonralarda ilişkinin çıkmaza girdiği ve tehlikeli bir hal aldığını belirtti. Bu yüzden boşanma davası açan Catherine Navarro, bu kararından sonra kocasını bir daha görmedi. Eşinin boşanma davasından sonra sırra kadem basan Marc'tan hiç haber alamayan Catherine Navarro, mahkeme kocanın da dava duruşmasında orada bulunmasını istediği için bir türlü boşanamadı.

Eski kocasının izini bir türlü bulamayan Catherine Navarro'nun eşinden kağıt üzerinde boşanması tam 15 yılını aldı.

"Evlenmemiz o kadar ani oldu ki... Kuzenimin düğünde bana evlenme teklifi etti ve ertesi gün elbisemi ve çiçeğimi aldı. Çok güzeldi; annem kuzenlerim arkadaşlarım herkes oradaydı. Ama evliliğimizin ilerleyen zamanı kocamı hiç tanımadığımı fark ettim. Birçok sır, bilinmeyen şeyler vardı. Boşanma davası açtıktan sonra ise Marc ortadan kayboldu. Sanki bu dünyadan uçup gitmişti hiçbir iz bile bulamadık. Duruşmada kocamı görmek isteyen savcıya durumu anlatmak, onu ikna etmek yıllarımı aldı. En sonunda karar verdi ve boşandık!" şeklinde hikayesini anlatan Catherine Navarro, özgürlüğünü kutlamak için kendine "Boşanma partisi" düzenledi.

30 arkadaşının katıldığı parti tüm lüks içkilerin olduğu, muhteşem bir yemek servisinin yapıldığı davet oldu.

Arkadaşlarının elinde tuttuğu sloganlarda ise "Evlilikten yeni çıktı", "Boşandı ve mutlu" yazıyordu.



