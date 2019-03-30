Yok böyle bir şaka! Yaşlı adamın aklını başından aldı

Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü, hem de düşündürdü.
Oylat bölgesinde temizlik çalışması yapan yaşlı adam, köşede bulunan çöp poşetine yöneldiği sırada ağzını açtı. Bu sırada poşetin içinden çıkan çocuğu görünce hayatının şokunu yaşadı. Çocuk gülerek poşetle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.
O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
(İHA)
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