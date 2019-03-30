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Yok böyle bir şaka! Yaşlı adamın aklını başından aldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinin tatil mekanı Oylat'ta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video tıklanma rekorları kırıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü, hem de düşündürdü.

Oylat bölgesinde temizlik çalışması yapan yaşlı adam, köşede bulunan çöp poşetine yöneldiği sırada ağzını açtı. Bu sırada poşetin içinden çıkan çocuğu görünce hayatının şokunu yaşadı. Çocuk gülerek poşetle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa şaka sosyal medya

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