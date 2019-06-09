Mynet Trend

Yok böyle izdiham! Binlerce kişi oraya akın etti

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş denizde flyboard gösterisi yaptı. Denizde gerçekleşen gösteriyi izlemek isteyen binlerce vatandaş arasında izdiham yaşandı.

Yok böyle izdiham! Binlerce kişi oraya akın etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 55’inci Kiraz Festivali kapsamında denizde havai fişek, lazer ve flyboard gösterisi düzenlendi. Kiraz festivali çerçevesinde 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, Tekirdağ sahillerinde flyboard gösterisi yaptı. Gösteriyi izleyip o anları cep telefonlarına kaydetmek isteyen binlerce vatandaş deniz kıyısına akın etti.

DENİZİN KIYISINDA İZDİHAM

Kıyıda binlerce vatandaş, geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile denizde akrobatik gösteriler yapan Kahraman Aktaş’ı izlemek isteyince sahilde izdiham yaşandı. Havai fişek ve lazer gösterisi eşliğinde gece yarısı düzenlenen flyboard gösterisi sahil boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Süleymanpaşa sahili flyboard, havai fişek ve lazer gösterisi ile aydınlandı.

izd

izdi

(İHA)

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandıDomuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısıMeteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ izdiham flyboard

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Milli futbolcudan çıldırtan paylaşım

Milli futbolcudan çıldırtan paylaşım

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Kastamonu'da gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak

Türkiye'nin en uzunu! Tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker Bayramı diye bir bayram yok

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis ellerinden zor aldı

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis ellerinden zor aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.