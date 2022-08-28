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Yok böyle lezzet! Mac and cheese tarifi, mac and cheese nasıl yapılır?

28.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarna her yemeğin yanına uyum sağlıyor. Kıymalı, peynirli, salçalı, pestolu her çeşidi harika olan makarnanın mac and cheese hali en sevilen türleri arasında yer alıyor. Mac and cheese nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi kesinlikle uygulamalısınız.

Yok böyle lezzet! Mac and cheese tarifi, mac and cheese nasıl yapılır?

Peynir makarnanın lezzetine lezzet katmasıyla biliniyorlar. Makarna herkesin favori yemekleri arasında bulunuyor. Hem pratik yapımı hem de eşsiz tadıyla sıklıkla tüketilen makarnanın bu versiyonunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Aşağıda yer alan mac and cheese tarifi hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

MAC AND CHESEE TARİFİ

Malzemeler

1 paket dirsek makarna (500 gr)

Peynir sosu için:

4 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
2 su bardağı cheddar peyniri
Yarım su bardağı permasan peyniri

Üzeri için:

Yarım su bardağı ekmek kırıntısı

Yapılışı

Makarnayı bol suda haşlayın ama biraz diri kalsın çok yumuşamasın. Süzgece alın ama üzerine tekrardan su gezdirmeyin kendi haşlandığı su süzülsün yeterli.
Tencereye tereyağını alın, unu biraz yağ ile kavurun. Sütü ekleyin ve kaynamaya bırakın, tel çırpacakla sürekli çırpıp pütürlerini giderin.
Cheddar ve parmesan peyniri ekleyin, peynir eriyince makarnayı ekleyin ve iyice karıştırın.
Ocağı kısın tencerenin kapağını kapatın makarna peynir sosunu iyice içine çekince ocağı kapatın. İsterseniz bu aşamada servise geçebilirsiniz.
Eğer bu yemeği ana yemek yanına yapacaksanız en son bunu hazırlamanız lazım, çünkü sıcak yenmesi gerekiyor, soğudukça peyniri katılaşır.
Eğer bu tarifi ana yemek olarak sunacaksanız, bu aşamada pişmiş tavuk eti ve mantar katılıp karıştırılır.
Mac’n’cheese fırında da güzel oluyor, tencerede peynir ve makarnayı karıştırdıktan sonra borcama aktarın ve üzerine ekmek kırıntısı serpin fırına verin, 400 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin, ve servis edin.

AFİYET OLSUN!


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