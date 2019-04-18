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Yok böyle olay! Cinsel gücünü arttırmak için öyle bir şey yaptı ki...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Vegan yoga hocası, kendi idrarını burnundan çekiyor. Bunu bir yaşam tarzı haline getiren 41 yaşındaki Sam Cohen, idrar içmenin birçok faydası olduğunu ve en önemlisi de cinsel gücünün arttığını iddia etti.

Yok böyle olay! Cinsel gücünü arttırmak için öyle bir şey yaptı ki...

41 yaşındaki vegan yoga ustası Sam Cohen, 19 yıldır kendi idrarını burnundan çekerek cinsel açıdan güçlendirdiğini iddia ediyor. 22 yaşında idrar içmeye başladığını söyleyen Cohen, bu tekniğin cinsel yaşamı güçlendirmesinden ziyade burun, geniz akıntısı gibi birçok hastalığa çare olduğunu ve gençleştiğini hissettiğini de belirtti.

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“İdrar, genel bir destek gibidir. Daha genç hissetmenizi ve daha fazla cinsel istek sağlayacaktır. Aslında sizi daha uzun süre dayandırır” diyen yoga hocası Sam Cohen, bu ilginç teknik hakkında açıklamalarına şöyle devam etti:

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Soğuk algınlığına gelince: "Sürekli burnundan idrar içerken soğuk almak mümkün değildir."

Cohen, idrar içmenin yarattığı hissi ise şöyle betimledi: "Havanın altında gibi hissederken bir kere burundan idrar içtiğinizde tüm bulutlar yok olmaya başlayacaktır."

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"Yanımda bir bardak alırım. Eğer tuvalete gitmek zorunda kalırsam, yanıma bir bardak alırım ve kapıyı kapatıp burnumdan içerim."

"Süpermen gibi hissediyorsun - bir telefon kulübesine gireceksin ve vücudun bilmediği bir şey yapacaksın ve bu büyük bir sır."

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"Bardağınızı gizlediniz ve tuvalete gittiniz, çıktığınız da parlıyor ve tazelenmiş görünüyorsunuz." diyerek açıklamalarını sonlandıran Sam Cohen, bu yaşam tarzıyla ilgili bir de kitap yazdı. Tekniğinin günlük olarak Facebook'ta tanıştığı yaklaşık 100 kişi tarafından yapıldığını ve “eski Çinli ustalar” tarafından da kullanıldığını söylüyor.

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