Yok böyle poşet tepkisi! Hepsini montuna koydu

\u0130l\u00e7ede ya\u015fayan Taner G., bir marketten al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131ktan sonra po\u015fetlerin paral\u0131 olmas\u0131 nedeniyle \u00fcr\u00fcnleri montunun i\u00e7ine koydu.\n\nTaner G., bu anlar\u0131 da sosyal medyada payla\u015ft\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler takip\u00e7ilerden ilgi g\u00f6rd\u00fc.\n\nDHA\nPARTNERDikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Darth Vader filmi!Herkes bu soruya kilitlendi!Herkesi ilgilendiriyor! Son tarih yakla\u015f\u0131yor
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