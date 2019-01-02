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Yok böyle poşet tepkisi! Hepsini montuna koydu

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.01.2019 07:07 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu.

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Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
poşet market bursa

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