Mynet Trend

Yok böyle transfer! Köpek karşılığında imzayı attı

ege.yildirim ege.yildirim
SPOR  | 04.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir futbolcu, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor’a av köpeği karşılığında transfer oldu.

Türkiye'nin çeşitli takımlarında hem profesyonel, hem de amatör takımlarda yıllarca futbol oynayan Hasan Uysal, Kütahya’da amatör kümede mücadele eden Muratlıspor Kulübü'ne transfer oldu.

'AV MERAKIM YÜZÜNDEN FUTBOLU BIRAKMIŞTIM'

Orhanelili futbolcu bu transfer sayesinde sadece av köpeği aldı. Son 10 yıldır kesintisiz Orhanelispor’da mücadele ettiğini ve av merakı yüzünden futbolu bıraktığını dile getiren Hasan Uysal, "Av merakım yüzünden 10 yıldır severek formasını giydiğim Orhanelispor’da futbolu bırakmıştım. Muratlıspor yöneticilerinin câzip teklifi karşısında tekrar futbola dönmeye karar verdim" dedi. (İHA)

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Trabzonspor'un eski yöneticisine pompalı tüfekle saldırı!Trabzonspor'un eski yöneticisine pompalı tüfekle saldırı!
Ünlü spor yorumcusu kanalından ayrıldıÜnlü spor yorumcusu kanalından ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Orhaneli muratlıspor av köpeği transfer

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

Erdoğan'ın mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen konuştu

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

Festivalde şoke eden olay! Sahnede ilişkiye girdi

Festivalde şoke eden olay! Sahnede ilişkiye girdi

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'un eski yöneticisine pompalı tüfekle saldırı!

Trabzonspor'un eski yöneticisine pompalı tüfekle saldırı!

TRT Spor'da Serkan Reçber'le yollar ayrıldı

Ünlü spor yorumcusu kanalından ayrıldı

Falcao'dan Galatasaray taraftarlarına videolu teşekkür

Falcao'dan bomba paylaşım

İspanya'daki ilk şike davası başladı (Beşiktaş'ın eski futbolcusu Juanfran da yargılanıyor)

Tarihi şike davası! Beşiktaş'ın eski ismi de yargılanıyor

Mbaye Diagne'ye Belçika'da şok saldırı girişimi

Diagne'ye şok saldırı girişimi

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.