YÖK/DİL1 sınav tarihi belli oldu mu? 2023 YÖK/DİL1 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den son dakika açıklaması...

ÖSYM, son dakika açıklamasıyla YÖK/DİL1 sınavının tarihinin ertelendiğini duyurdu. Detaylar belli oldu... Sınavın geç başvurularının 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Adaylar sınav başvurularını AİS ÖSYM üzerinden yapacak. Peki 2023 YÖK/DİL1 sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı 26 Mart 2023'te yapılacak.

YÖKDİL başvuruları 27 Şubat saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvurular ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 27 Şubat 2023 mesai saati bitimine kadar alınacak. AİS ÖSYM veya mobil uygulamadan ise 27 Şubat saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen tüm adaylar, 24-27 Şubat 2023 tarihleri arasında 27 Şubat 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir."

