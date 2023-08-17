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YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 ÖSYM EKRANI: YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav yerleri açıklandı

17.08.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınav giriş belgeleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ÖSYM YÖKDİL 2 sınav yerleri ekranı...

YÖKDİL sınav giriş belgeleri konusunda yazılı açıklamada bulunuldu. ÖSYM 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Birçok kişi internette "YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi ekranı...

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YÖKDİL sınav giriş belgeleri ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

YÖKDİL SINAV GİRİŞ SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

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