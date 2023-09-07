YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile YÖKDİL 2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama

YÖKDİL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklamasında bulunuldu. ÖSYM tarafından yapıldı.27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlan tamamlandı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi YÖKDİL 2 sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte, sonuc.osym.gov.tr YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

2023-YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."