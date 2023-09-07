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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile YÖKDİL 2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr sonuç sorgulama

07.09.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, ÖSYM ile YÖKDİL 2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, sonuc.osym.gov.tr YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL sınav sonuçları hakkında son dakika açıklamasında bulunuldu. ÖSYM tarafından yapıldı.27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlan tamamlandı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi YÖKDİL 2 sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İşte, sonuc.osym.gov.tr YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

2023-YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

YÖKDİL 2 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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