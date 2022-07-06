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  4. YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı!

YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı!

06.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL sınavı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacak sınava ilişkin detaylara yer verildi. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı...

YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı!

YÖKDİL sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) son dakika açıklaması yapıldı. Söz konusu açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman 2022? YÖKDİL sınavı başvuruları başladı mı, ne zamana kadar sürecek? Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN 2022?

YÖKDİL yani ükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

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YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YÖKDİL sınavı ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesinde '2022-YÖKDİL/2 Başvurularının Alınması' başlıklı bir yazılı açıklama yayımlandı.

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İşte ÖSYM'den yapılan 'YÖKDİL/2' açıklaması:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2), 28 Ağustos 2022 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacaktır.

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Sınava başvurular, 06 – 18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YÖkDİL Kılavuzunda yer almaktadır.

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Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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